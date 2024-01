Bin Laden pede quase 10% do prêmio do BBB por dança de Neymar no game FIFA

MC Bin Laden, 29, entrou na Justiça contra a Eletronic Arts (EA Sports), empresa que produziu os games da franquia FIFA, cobrando direitos morais e materiais sobre uma das comemorações reproduzidas pelos atletas no jogo.

O que aconteceu

Participante do BBB 24 registrou ação no Tribunal de Justiça de São Paulo em junho de 2022. Ele solicitou indenização de R$ 120 mil — R$ 60 mil por danos morais e R$ 60 mil por danos materiais — por uso da coreografia do hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável", e citou um representante da empresa no Brasil. Splash teve acesso ao documento.

O valor equivale a 8% da premiação base do reality da Globo. A grana começa em R$ 1,5 milhão e pode chegar a R$ 3 milhões

Dança foi lançada pelo artista no clipe divulgado em novembro de 2015. Com o sucesso da música no ano seguinte, Neymar e outros atletas reproduziram a dança em suas comemorações. Coreografia foi adicionada ao FIFA, game hoje chamado EA Sports FC, em 2018.

Outros brasileiros processaram EA Sports também por danos morais e materiais. Conforme ações, empresa utilizou nomes de times e jogadores em seus jogos sem negociar os direitos de imagem com os clubes e atletas separadamente.

Justiça informou durante o processo que existem mais de mil ações contra a EA Sports no Brasil. Por serem processos semelhantes ao de MC Bin Laden, assunto passou a ser analisado pelo STJ. Medida é conhecida no universo jurídico como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

STJ suspendeu todos os processos contra a EA Sports no Brasil. A ideia é unificar os entendimentos e tratar os casos com isonomia — evitando que sejam tomadas diferentes decisões em cada tribunal.

Processo de MC Bin Laden será reativado quando STJ concluir tese sobre alegações contra EA Sports. A partir de então, caberá ao juiz responsável pelo julgamento concluir se o pedido do músico se enquadra ou não na análise feita pelo STJ.