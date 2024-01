Lumena rebate Bárbara Heck e Nati Casassola sobre 'padrãofobia' no BBB

Lumena Aleluia reagiu aos comentários das também ex-BBBs Bárbara Heck e Nati Casassola a respeito das escolhas dos participantes do Puxadinho. As duas demonstraram incômodo pelo fato dos confinados considerados 'padrões' terem sido dispensados.

O que aconteceu

Em seu perfil do X, Bárbara comentou a escolha de Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas Henrique para entrarem no reality. "Falou que é favelado: já ganhou. O ódio que o povo tem das padrões, gente, credo", reclamou. Em seguida, após receber críticas, a gaúcha voltou a escrever: "Cara, acho que vocês não entenderam. Usei as palavras dele. Falei que com esse argumento, ele seria escolhido (e foi). Não é nenhum preconceito com pessoas da favela, pelo amor de Deus". Com a repercussão negativa, ela apagou todas as publicações.

Nati Casassola, por sua vez, compartilhou um vídeo também no X, afirmando que "o que ocorreu na casa havia sido um episódio de preconceito", e reforçou o fato de terem poucos participantes considerados 'padrões' na temporada.

Lumena compartilhou sua insatisfação com as falas. "Não vou botar o dedão na cara, não, mas cabe refletir: o que a fala da Nati Casassola e da Bárbara nos aponta? Não se ver representada causa revolta, né, bê?! Está sentindo o incômodo daí?", ironizou.