Kelly Piquet abre álbum de fotos de viagem com Max Verstappen e filha

Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet, abriu o álbum de fotos de viagem com o namorado e automobilista Max Verstappen. Ao lado da filha, Penélope, eles apareceram esquiando em meio às paisagens de inverno. O casal não revelou qual foi o destino das férias.

"Momentos na montanha", escreveu Kelly na legenda de uma das publicações. Ela também comentou que só esquiou duas vezes na vida. Além disso, também mostrou o passeio que fez sendo puxada por cachorros.

Os usuários deixaram comentários nas publicações. "Max está fingindo que ele é a Frozen [personagem da Disney]", brincou uma pessoa. "Nada mal para a sua segunda vez", falou outra sobre a performance de Kelly no esqui. "Você está incrível com esse look", elogiou uma terceira.