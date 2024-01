José Roberto Burnier publica primeiro treino após infarto

José Roberto Burnier, 63, publicou um vídeo com o primeiro treino realizado após o infarto.

Primeiro treino, 11 dias pós-stent. Com o professor Franco Ferro (francoferro1) trabalhei flexibilidade passiva, propriocepção e equilíbrio, e 10m de esteira a 2,5/3,0 km/h. Sempre com orientação de um profissional e de um médico, faça exercícios físicos. Vida que segue.

José Roberto Burnier, no Instagram.

O que aconteceu

O jornalista foi internado no dia 29 de dezembro. Ele recebeu atendimento médico no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e precisou ser submetido a uma angioplastia.

Burnier recebeu alta do hospital na última sexta-feira (5), e se recupera em casa. Ele compartilhou um vídeo em que aparece na cama, abraçado com seu cachorro. "Assim a recuperação fica mais fácil", escreveu ele. Enquanto o jornalista se recupera, Bruno Tavares assumiu seu lugar no SP2.