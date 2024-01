Jorge e Mateus fazem piada com 'homônimo' eliminado do BBB: 'Agenda segue'

A dupla sertaneja Jorge & Mateus reagiu com bom humor à eliminação de um participante 'homônimo' no primeiro dia de BBB 24 (Globo). Candidato ao reality pelo Puxadinho, o dentista Jorge Mateus, 31, acabou de fora da casa mais vigiada do Brasil antes mesmo de poder pisar nela.

O que aconteceu?

De olho na coincidência nominal, a dupla Jorge & Mateus resolveu brincar com a situação e fez um post no X (antigo Twitter) para 'tranquilizar' os fãs. "A agenda [de shows] segue normal, pessoal", declarou o perfil oficial do dueto sertanejo, num post que já soma mais de 1 milhão de visualizações.

"Deveria ser crime deixar a melhor dupla sertaneja de fora da casa", 'lamentou' um internauta. "Não vai mais dar ver vocês 24h por dia, e vamos de voltar a correr atrás de show", choramingou outro . Jorge Mateus se apresentou com os demais nomes masculinos do Puxadinho aos 18 confinados - que tiveram de selecionar, dentre eles, apenas três para se unir ao elenco oficial. Juninho, Michel e Lucas Henrique foram os escolhidos, enquanto Jorge Mateus foi dispensado junto com Plínio e Caio.