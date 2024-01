Giovanna Pitel percebe interesse romântico de brother no BBB 24

Giovanna Pitel demonstrou estar atenta no BBB 24 (Globo), e diz ter notado um clima de interesse romântico de um dos brothers.

O que aconteceu?

Segundo Pitel, Nizam demonstrou estar interessado em Giovanna, que entrou na casa no grupo Puxadinho. Ela falou sobre o assunto com Fernanda e Rodriguinho, que concordaram com a sister.

Pitel: "Já mudei o casal. Nizam está ali no negocinho com Giovanna"

Rodriguinho: "Giovanna é mais a cara dele. Você achou que era com quem?"

Pitel: "Vanessa [Lopes]"

Rodriguinho: "Aquela criança? Não! Ela tem 22 anos"

Fernanda: "Vanessa é muito novinha"