Giovanna não reconhece Rodriguinho no BBB 24: 'Você é Pipoca?'

Rodriguinho não foi reconhecido por Giovanna no BBB 24 (Globo). A sister, que entrou no programa pela dinâmica do Puxadinho, questionou se o cantor era do grupo Pipoca.

O que aconteceu?

"Você é Pipoca ou Camarote?", perguntou. Ele respondeu dizendo que fazia parte do grupo de famosos do reality, e explicou que era cantor.

Ao reconhecer o pagodeiro, ela o abraçou. "Já chorei tanto ouvindo as suas músicas. Quando eu era adolescente, ficava chorando", complementou a sister, se afirmando ser fã do grupo Os Travessos, que revelou a carreira de Rodriguinho.

O cantor foi o primeiro eliminado da Prova de Resistência. A disputa vale a primeira liderança do reality.