BBB 24: Rodriguinho se descuida ao tomar banho e expõe parte íntima

Rodriguinho se descuidou ao tomar banho no BBB 24 e acabou exibindo parte de sua genitália — o nude do cantor foi o primeiro da atual edição do reality, que estreou nesta segunda-feira (8).

O que aconteceu

O cantor foi para debaixo do chuveiro para se lavar após ser eliminado da prova do líder e, ao limpar as partes íntimas, deixou com que a câmera flagrasse detalhes de seu pênis.

A cena repercutiu nas redes sociais. "Um dia de BBB 24 e já tem vídeo com a 'cabecinha' do Rodriguinho no banho", escreveu um internauta.

"Primeiro nude na casa do BBB 24, Rodriguinho tomando banho", disse outro. "Rodriguinho todo atrapalhado no banho, aparecendo tudo meu Deus", postou outro. "Rodriguinho acabou de mostrar o pau tomando banho", escreveu mais um. "Euforia de primeiro dia, acompanhando meu ídolo em todos os cômodos, vai tomar banho e já mostra tudo assim. Rodriguinho, o atrapalhado", disse outra.

Rodriguinho todo atrapalhado no banho aparecendo tudo mds 🤦‍♀️ -- Barbinha🌞♐️ (@Oliverbarbinha) January 9, 2024

um dia de #bbb24 e já tem vídeo com a cabecinha do rodriguinho no banho kkkkkk -- ostrafelipe 🐚 (@OstraFelipe) January 9, 2024

Euforia de 1° dia, acompanhando meu ídolo em tdos os cômodos, vai tomar banho e já mostra tdo assim kkkk Rodriguinho o atrapalhado kkkk -- Raquelzinha 🪕 (@QuelUnit) January 9, 2024

Primeiro nude na casa do bbb

Rodriguinho tomando banho .



Bom dia .#bbb24 -- 🍮 (🐈‍⬛💋)🤙BinLover #BBB24 (@polemiquinhafp) January 9, 2024