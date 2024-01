BBB 24: Maquiagem de sister derrete durante prova e garante meme

A maquiagem de Beatriz Reis, que "derreteu" durante a primeira Prova do Líder do BBB 24 (Globo), tem sido um dos memes mais comentados do programa.

Internautas têm compartilhado no X, antigo Twitter, um vídeo que foca no rosto da comerciante, com o rímel escorrido, e em seguida mostra o rosto de Yasmin Brunet, que segue com sua maquiagem intacta.

A diferença da make Dior pra make que vende no Brás pic.twitter.com/pB5wA8KloQ -- Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) January 9, 2024

"A diferença da make Dior pra make que vende no Brás", ironiza o comentário que acompanha o vídeo. "Alguém dê uma maquiagem à prova d'água para a coitada da beatriz", disse outra internauta.

Resumo da prova

A prova, que é de resistência, já dura mais de 11 horas e garantirá a primeira liderança do programa.

Tanto Beatriz quanto Yasmin Brunet desistiram da prova na manhã desta terça-feira (9), sendo que Beatriz tomou a decisão após uma lesão no braço.

Maycon, Marcus, Matteus, Deniziane e Aline permanecem na prova.

Quem vencer precisará indicar um participante ao Paredão na próxima quinta-feira (11). Além da indicação, o Líder ganhará o Poder do Não; ou seja, na próxima prova, poderá vetar um participante.