BBB 24: confira o elenco completo com 26 participantes anônimos e famosos

O elenco do BBB 24 (Globo) está formado. Agora, 26 participantes disputam o prêmio que pode chegar em R$ 3 milhões. A definição dos novos brothers e sisters foi realizada em 3 etapas:

18 participantes, entre Pipocas e Camarotes, foram anunciados na última sexta (5);

2 foram escolhidos pelo público por votação;

6 foram escolhidos pelo elenco principal.

Conheça o elenco completo:

BBB 24: Leidy, MC Bin Laden e Maycon Imagem: Reprodução/ Globo

Leidy Elin: de São Gonçalo (RJ), é estudante de direito, trancista e operadora de caixa.

MC Bin Laden: fez sucesso em 2016, com o hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável". Em entrevista recente a Splash, disse que pensa em mudar o nome artístico em breve.

Maycon: é de Tijucas (SC) e trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú.

BBB 24: Yasmin, Lucas e Deniziane Imagem: Divulgação/Globo

Yasmin Brunet: é modelo, atriz, influenciadora, filha de Luiza Brunet e ex de Gabriel Medina.

Lucas Pizane: é cantor e nasceu em vila de pescadores na Bahia. Ele tem 22 anos e, além de cantar, ele é estudante de Produção Cultural.

Deniziane: tem 29 anos, mora em Belo Horizonte e é fisioterapeuta. Foi atleta de Vôlei e está solteira.

BBB 24: Marcus, Beatriz, Matteus Imagem: Divulgação/Globo

Marcus Vinicius: já apareceu em vídeo da Beyoncé, é natural de Belém do Pará e tem 30 anos.

Beatriz: tem 23 anos, é vendedora e formada em Teatro, mas não exerce a carreira de atriz.

Matteus: Gaúcho de Alegrete, no Rio Grande do Sul, o brother tem 27 anos e é estudante de engenharia agrícola.

BBB 24: Vanessa Lopes, Nizam, Giovanna Imagem: Divulgação/Globo

Vanessa Lopes: é estrela do TikTok e diz ter torcida de Medina, ex de Yasmin Brunet — que também está no programa.

Nizam: Desempregado, ele disse que teve casa assaltada antes de entrar no programa global.

Giovanna: hoje com 24, a sister trabalha desde os 12 anos e vive um relacionamento aberto.

BBB 24: Alane, Vinicius, Rodriguinho Imagem: Divulgação/Globo

Alane: a nova sister diz ser a 'Bruna Marquezine do Pará' e já foi rainha do Carnaval.

Vinicius Rodrigues: é do camarote. Vice-campeão paralímpico, ele amputou perna após acidente.

Rodriguinho: entrou para Os Travessos e ficou nacionalmente conhecido pelos sucessos da banda nos anos 1990. Casado, Rodriguinho tem cinco filhos e duas netas.

BBB 24: Fernanda, Luigi e Wanessa Imagem: Divulgação/Globo

Fernanda: tem 32 anos e é confeiteira e modelo. Formada em Moda, a sister está namorando e tem um casal de filhos.

Lucas Luigi: tem 28 anos e é natural da capital do Rio de Janeiro, mas considera-se "cria da Baixada Fluminense".

Wanessa Camargo: Filha de Zezé, a sister já emplacou hits e namora ex-galã global, Dado Dolabella.

BBB 24: Isabelle e Davi são escolhidos pelo público Imagem: Paulo Belote/Globo

Isabelle: tem 31 anos e é dançarina em Manaus. Sua jornada começou em uma gravidez complicada da mãe, aos 13 anos.

Davi: Natural de Salvador, na Bahia, Davi tem 21 anos e é motorista de aplicativo.

BBB 24: Confira os escolhidos do Puxadinho para entrar no programa Imagem: Paulo Belote/Globo

Giovanna: Mineira, é nutricionista, tem 27 anos e antes de entrar na nutrição, tentou cursar Sistemas de Informações.

Raquele: 22 anos, ela é estudante de engenharia mecânica e se inscreveu 4 vezes no programa.

Thalyta: Também mineira, tem 26 anos e é formada em Direito. Diz representar duas classes: pobres e fofoqueiros.

Juninho: Motoboy, o carioca tem 41 anos e já trabalhou como vendedor de picolé e lingerie.

Lucas Henrique: O carioca tem 29 anos e é professor de Educação Física e mestrando em Educação.

Michel: Mineiro, tem 33 anos e é estudante de Medicina Veterinária e professor de Geografia. Se inscreveu para 11 edições do reality.