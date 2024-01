Puxão de cabelo, briga em família: elenco do BBB 24 já entregou tretas

O BBB 24 ainda não começou, mas o histórico do elenco selecionado para o reality show já está movimentando as redes sociais. Brigas familiares, denúncia de violência contra a mulher e posicionamentos controversos permeiam a escolha do "Camarote" deste ano. Confira.

Wanessa e as tretas familiares

Zezé di Camargo diz que Wanessa Camargo e Graciele Lacerda não têm desavenças Imagem: Reprodução/Instagram @wanessa @gracielelacerdaoficial

Wanessa Camargo tem um histórico conturbado com a namorada do pai, Graciele Lacerda. Uma das polêmicas envolvendo as duas foi uma briga há mais de 10 anos, quando Wanessa não aceitava o namoro do pai. Zezé Di Camargo, comentou o caso em 2016 nas redes sociais. Ele disse que estavam na casa de um amigo quando Wanessa apareceu sem ninguém ver e agrediu a namorada. A mensagem foi apagada em seguida.

Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcus (Buaiz, marido de Wanessa) que, com muita consciência, me ajudou a tirá-la de lá. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, a Graciele caiu. Mas não passou disso.

Zezé Di Camargo em publicação no Instagram

Um fake no Instagram falava mal de Wanessa e a suspeita era de que fosse Graciele. A polêmica surgiu em outubro do ano passado após um perfil identificado apenas como Priscila difamar em comentários nas redes sociais os familiares de Zezé Di Camargo. Amabylle Eiora, nora do cantor, denunciou Graciele ao mostrar que o perfil era administrado por um e-mail com o nome dela.

Apesar de tudo, Zezé negou que exista qualquer briga entre Graciele e Wanessa. "Não existe briga da Wanessa com a Gra, nem de nenhuma de nossas filhas.", afirmou o sertanejo no perfil da colunista Fábia Oliveira.

Rodriguinho e as denúncias da ex

Rodriguinho foi acusado de agressão pela ex-mulher Imagem: Reprodução/Instagram/@rodriguinho

Ele foi acusado pela ex-mulher de agressão. Em janeiro de 2021, a cantora Nanah Damasceno disse que foi agredida pelo então marido ao sair de uma festa. "Gente, eu estava na festa da Heloísa (neta de Rodriguinho) com meus filhos, e eu cansei de esconder o filho da p... que o Rodrigo é! Ele é um desgraçado, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes".

Na época, o cantor assumiu que "perdeu o controle". "Declaro que sim, me exaltei, perdi o contro e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase 1 ano e meio venho lutando para restaurar nossa família".

Yasmin e a família Medina

Yasmin Brunet e Gabriel Medina terminaram o casamento em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet se casou com Gabriel Medina sem o conhecimento dos pais dele. O surfista e a modelo começaram a se relacionar no início de 2020 e se casaram em dezembro, no Havaí. O jornal Extra publicou em fevereiro que o casamento de Gabriel e Yasmin havia "gerado uma crise" entre ele e os pais, e todos haviam deixado de se seguir nas redes sociais.

Mãe de Medina criticava Yasmin. Em uma viagem de família, Gabriel Medina tentou aproximar a então namorada, mas a empreitada não deu certo. A mãe e a nora apresentaram muitas diferenças e, depois disso, Simone Medina começou a fazer uma série de declarações contra Yasmin, já chamando ela de "controladora" e a comparando com uma atriz de filme pornô.

O relacionamento terminou em meio ao caos em 2022. Yasmin teria se negado a deixar a casa de Medina e colocado toalhas nas câmeras de segurança para que ele não soubesse o que se passava lá dentro, segundo a coluna do UOL Olhar Olimípico.

Yasmin se irritou com suposto affair de Medina, Vanessa Lopes (que também está no BBB 24). Após o fim do casamento, Vanessa foi apontada como novo affair do surfista. A tiktoker negou qualquer envolvimento com o atleta, embora os dois tenham sido flagrados juntos em algumas ocasiões.

MC Bin Laden e declarações polêmicas

Além de cancelamento de formatura, MC Bin Laden já cometeu gafe em entrevista Imagem: Divulgação/Uilian Hercules

MC Bin Laden já se disse contra o casamento homoafetivo. Durante uma entrevista feita ao jornal Nexo, em 2016, o cantor disse que não era a favor da união entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, ele não entrou em mais detalhes sobre o porquê da opinião.

Em entrevista ao canal Matheus Mazzafera, em 2020, Mc Bin Laden foi explicar como é a relação da igreja evangélica que ele frequenta com pessoas homossexuais. Ao dizer que no lugar não há preconceitos, o funkeiro causou climão ao comparar o tratamento recebido por um gay e um ladrão.

Porque assim, na igreja, a gente tem que entender que vai gente que é ladrão, gente querendo mudar de vida. O ladrão quer mudar, é um problema de vida que ele tem, e ele quer ajuda.

MC Bin Laden

Na entrevista, Mazzafera interrompeu o cantor e disse: "Não quero mudar de vida só por ser homossexual. Não quero ajuda por ser homossexual". MC Bin Laden então recuou: "Não estou comparando o homossexual. Estou dizendo que a gente não deve julgar ninguém. E o homossexual é igual a mim, igual ao ladrão e a todas as pessoas."

Estudantes ficaram sabendo pelo BBB 24 que MC não vai se apresentar em formatura. Ele cancelou a apresentação em uma formatura da ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) prevista para fevereiro. O funkeiro foi anunciado como única atração musical da festa há quase quatro meses, segundo O Globo. "Estamos em contato com os contratantes e a equipe da faculdade para realizar a substituição do artista por outra atração", disse a equipe do artista em contato com Splash.

Vanessa Lopes e 'look ousado'

A tiktoker Vanessa Lopes presente no quarto dia de Rock in Rio Imagem: Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes foi alvo de críticas de Luana Piovani ao tirar uma foto com Bem e Liz. Pedro Scooby compartilhou uma foto dos filhos ao lado da tiktoker no Rock in Rio 2022, mas Luana Piovani não a reconheceu e reprovou o look usado. O clique, então, gerou uma mega treta nas redes sociais, envolvendo até o pai da influenciadora.

"E aí, Luana Piovani, boa noite! Vi você lá perguntando quem é essa moça que está quase nua... É a minha filha, Piovani. Vanessa Lopes, uma artista digital que tem 45 milhões de seguidores, muito querida, com uma criação extraordinária, com uma família extraordinária... Dá uma googlada lá... Uma menina extremamente responsável, que tem pai, mãe, que respeita os outros, acho que um pouquinho diferente do seu comentário. Vamos ter atenção quando falarmos as coisas", disse Alisson Ramalho, pai de Vanessa.