Urach diz que recebeu mais propostas de conteúdo adulto após tatuagens

Andressa Urach revelou que suas novas tatuagens trouxeram lucros em seus perfis de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Os desenhos atiçaram a curiosidade dos internautas, aponta Urach. "Foi até melhor para mim. Bati quase um milhão de visualizações nos meus Stories e as minhas assinaturas nas plataformas aumentaram muito. Um dos dias que mais vendi foi quando publiquei as tatuagens. As pessoas ficam curiosas", explica, em entrevista à Quem.

Andressa Urach aponta a região que mais sentiu dor na hora de fazer as artes. "A tatuagem mais dolorosa foi na parte íntima, no ânus, que eu escrevi 'Faz Pix'. E essa foi a que mais fez sucesso. Meus assinantes até brincam: 'Como faço o Pix para ter retorno a isso?'. Acho divertida!", admite.

A criadora de conteúdo adulto investiu um valor alto por suas 15 tatuagens. "Somando todas as tatuagens, deu em torno de uns R$ 20 mil. Mas não terminei ainda. Gosto de tatuagem e o tatuador é maravilhoso. Quero cobrir as pernas. Tenho tatuagens nas laterais, onde ficam as cicatrizes. Quero fazer novos desenhos em cima desses tribais para cobrir as cicatrizes", adianta. No passado, a influencer teve complicados com hidrogel usado para fins estéticos e precisou fazer cirurgias para remoção, o que deixou marcas.

O tigre da barriga demorou alguns dias para ser finalizado. "O trabalho da barriga foi bem demoradinho. Fiz em três dias diferentes, com intervalo de pelo menos uma semana para cicatrização. Fiz primeiro o traço, depois a parte preta e, por último, os olhos e o branco. Achei melhor fazer por etapas do que de uma vez para sentir menos dor", detalha.