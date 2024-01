Timotheé Chalamet e Kylie Jenner são pegos no flagra Globo de Ouro de 2024

O casal Timothée Chalamet, 28, e Kylie Jenner, 26, foram pegos no flagra durante o Globo de Ouro 2024. As câmeras da cerimônia filmaram o momento exato que os namorados se beijaram.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet attends the 81st Annual Golden Globe Awards. pic.twitter.com/b191LJ5SX1 -- 21 (@21metgala) January 8, 2024

Os dois foram vistos de mãos dadas quando chegaram aos seus assentos no The Beverly Hilton, em Los Angeles. O momento aconteceu pouco tempo depois do início da cerimônia de premiação deste domingo.

O coeditor-chefe da Variety, Ramin Setoodeh, compartilhou uma foto dos dois sentados juntos em um post X (ex-Twitter) durante um intervalo comercial. "Flagrados no Globo de Ouro durante o comercial."

