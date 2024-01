Tadeu Schmidt diz estar ansioso para estreia do BBB 24: 'Dia puxado'

Tadeu Schmidt, 49, disse ter acordado ansioso para a estreia do BBB 24 (Globo) nesta segunda-feira (8).

O que aconteceu

No Instagram, o apresentador falou sobre a expectativa para o primeiro episódio da nova temporada do reality. "Acordei ansioso para falar uma coisa para vocês: não sei se perceberam, mas é hoje".

Schmidt também destacou que terá um dia corrido. "O dia vai ser puxado! Vamos caprichar. Talvez não dê tempo de parar para almoçar com calma".

O BBB 24 estreia hoje com 26 participantes. 18 nomes já estão sendo confirmados, sendo seis camarote e 12 pipocas. Outros 13 candidatos disputam outras oito vagas, sendo que duas depende do público e as outras seis os próprios brothers que vão decidir quem entra.