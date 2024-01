Simaria reage após comentário de Kerline sobre o BBB 24

Simaria, 41, respondeu ao comentário da ex-BBB Kerline sobre sua possível participação no BBB 24, da Globo.

O que aconteceu

A cantora respondeu sobre uma possível ida ao BBB 24. Nas redes sociais, Simaria deu risada ao ler o comentário de Kerline sobre sua participação.

"A Simaria não veio, né", escreveu Kerline no X (antigo Twitter). A cantora reagiu com emojis dando risada.

Simaria levantou rumores sobre sua participação nos últimos dias. A cantora publicou um vídeo no Storie do Instagram em que aparece com uma mala dando a entender que vai viajar. Na legenda, ela apenas escreveu: "Bom dia"

"Simaria postou um story gravado há uma semana", disse um. "Vai pra onde, Simaria?", perguntou outro. "Simaria preparando a mala para o BBB 24", escreveu mais um.