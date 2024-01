Sensitiva: BBB 24 terá treta 'kármica' sobre Medina e polêmica com expulsão

Bianca Sensitiva foi a convidada do Central Splash desta segunda (08) e deu sua previsão sobre o BBB 24 que começa hoje na Globo.

Polêmica com expulsão

Ou vai, ou racha. Esse é o ano ou o BBB se realiza, se comemora, se põe pra frente ou ano que vem vai flopar legal. Vejo caminhos abertos e com muitos destaques. Esse ano, por incrível que pareça, não vai ter expulsão, mas vai ter muitos conflitos, mas não vai ter expulsão. E, se chegar próximo a alguma expulsão, vai ter muita polêmica. Tipo assim, vai ser necessário, obrigatório a expulsão e vai ser muito falado nos sites de fofoca. Vai ter muito barraco, muita confusão.

Yasmin Brunet cancelada

Ela tá entrando com o sangue a flor da pele. Ela vai se entregar de corpo e alma, vai lutar para se aparecer, vai brigar muito para se aparecer. Esse reencontro da Vanessa Lopes com ela vai trazer um elo kármico de muita briga, conflito e confusão. Pode ter processo na vida da Yasmin após o BBB por causa desses conflitos. Polemicamente eu vejo ela saindo cancelada e será um terror na vida dela. A espiritualidade mostra muitas quedas, muitos obstáculos.

Wanessa Camargo deve surpreender o público

Ela vem brilhando nesse caminho e surpreendentemente ela vai surpreender o público ao mostrar sua calmaria que ninguém espera. A espiritualidade mostra ela vencendo muitas provas, vai se destacar muito e usar boas palavras. Ela tem caminho lá dentro, prosperidade e muito apoio aqui fora. Eu vejo que ela tem caminho de chegar na final e de virar apresentadora depois do reality. Tudo lá dentro pode se caminhar para um novo futuro profissional.

Jojo Todynho no lugar de Tadeu Schmidt

Parece que ele está muito feliz, mas as alianças estão amarradas. Não é algo que ele está fazendo de vontade própria, se ele pudesse ele se esquivava e jogava tudo pro alto. O espiritual fala muito da saúde dele por ser algo que ele não gosta. Profissionalmente, no BBB, ele não tem caminho e eu vejo ele no último programa sendo apresentado por ele. Eu vejo outra pessoa como apresentadora, uma pessoa que entra esse ano como comentarista, a Jojo Todynho. É uma previsão minha e eu disse que ela ia ser contratada pela Globo.

Treta judicial entre Medina e Yasmin Brunet

Esse BBB é um BBB de encontros kármicos. Muitas pessoas que estão ali dentro é porque o destino conspirou para se encontrarem. Para se resolverem ou para não se resolverem como a Yasmin Brunet. O espiritual fala do Gabriel Medina aqui fora mostra medo, em cima do muro, inseguro, parece que está escondido. Ele tem medo do que possa vir em torno porque ele sabe que vai se levantar grandes polêmicas e o nome dele vai ser muito falado. Terá um reencontro entre ele e Yasmin em um grande atrito judicial. Vamos conhecer Yasmin, uma mulher muito difícil de lidar, muitas mágoas, muito rancor dentro dela. E, se ela puder passar por cima das pessoas, ela vai passar.

Sem sentido e sem informações, Puxadinho do BBB 24 parece preguiçoso

O BBB 24 começa nesta segunda (08) e o Puxadinho, uma espécie de Casa de Vidro, deixou o público confuso com a falta de informações sobre a dinâmica do programa da Globo.

No Central Splash, Lucas Pasin criticou a dinâmica e afirmou que faltou organização por parte da produção do programa na criação do Puxadinho. "O Puxadinho decepcionou. A produção [do reality] não pensou. Tiveram várias teorias desde que anunciaram o tal Puxadinho e não é nada. As pessoas não estão confinadas em uma nova casa pra gente assistir e julgar, elas estão lá no hotel, presas"

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live: