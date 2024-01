Sabrina Sato lembra participação no BBB: 'Era uma menina cheia de sonhos'

Sabrina Sato, 42, relembrou a sua participação no BBB 3 horas antes da estreia do BBB 24, nesta segunda (08), na Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou no Storie do Instagram um trecho de sua participação no BBB 3. "Já que hoje tem estreia do BBB, olha só o que eu recebi aqui. Era uma menina cheia de sonhos, obrigada sempre nosso Big Boninho e toda a equipe maravilhosa", escreveu ela

Sabrina Sato foi a oitava eliminada da edição. Na época, ela estava com 21 anos e vivia um romance no reality com Dhomini, campeão da edição. Ela foi eliminada no oitavo paredão.

BBB 3: Sabrina Sato e Dhomini Imagem: Reprodução/TV Globo