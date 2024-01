Puxadinho: Confira os escolhidos pela casa para completar o BBB 24

Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas foram os participantes do Puxadinho escolhidos pela casa para completar o elenco do BBB 24 (Globo).

Os participantes foram escolhidos pelos brothers e sisters já confinados na casa do programa.

Eles se juntam a Davi e Isabelle, que também estavam no Puxadinho e entraram no elenco do reality show após venceram uma votação popular.

Diferente de Davi e Isabelle, os seis não entram imunes.

Como foi a escolha

Os 18 participantes anunciados anteriormente se dividiram em 3 grupos.

Os 11 participantes do Puxadinho restantes (após Davi e Isabelle serem anunciados como vencedores do voto do público) foram divididos entre homens e mulheres.

Primeiro, as 5 mulheres precisaram se apresentar rapidamente e responder uma pergunta em 30 segundos.

Após isso, cada um dos 3 grupos formados pelos 18 participantes iniciais escolheu uma participante para entrar no jogo.

Na sequência, a dinâmica foi repetida com os 6 homens.

Elenco completo

Agora, o elenco do BBB 24 está completo, com 26 participantes.

18 participantes foram anunciados durante o Big Day, na sexta-feira (05). Seis participantes do grupo Camarote e 12 do grupo Pipoca foram confirmados durante a programação da Globo.

Entre os famosos estão os cantores MC Bin Laden, Wanessa Camargo e Rodriguinho; a atriz Yasmin Brunet, a tiktoker Vanessa Lopes e o atleta paraolímpico Vinicius Rodrigues.