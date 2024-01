Cartomante a coveiro: as profissões mais inusitadas que passaram pelo BBB

Até a vida profissional dos brothers já causou espanto nos espectadores do BBB (Globo). A seguir, relembre as profissões mais inesperadas que já passara pelo reality show.

Cartomantes

João Almeida foi um dos cartomantes que passaram pelo BBB Imagem: Reprodução/Globo

Adivinhação ou realidade? O BBB também teve dois cartomantes em sua história.

Rita inaugurou a profissão no reality no BBB 2 e, quase 12 anos depois, João Almeida fez parte do elenco do BBB 14. Contudo, nenhum dos dois venceu o programa.

Coveiro

Rogério Dragone posou pelado depois do BBB Imagem: Divulgação

No BBB 4, Rogério Dragone chamou a atenção por ser coveiro. Anos depois de sua participação, iniciou sua carreira como ator.

Comissárias

Talita Araújo foi anunciada como aeromoça no BBB 15 Imagem: Reprodução / TV Globo

Até comissárias o Big Brother Brasil teve no elenco. Cida e Talita — do BBB 2 e BBB 15, respectivamente — foram apresentadas como aeromoças.

Dançarina de flamenco

BBB 13: Marien chamou a atenção por sua profissão Imagem: Reprodução/TV Globo

Marien, que compôs o BBB 13, era dançarina de flamenco, cuja origem tem influência árabe e judaica. Antes de entrar para o Big Brother Brasil, a participante também fez fotos sensuais.

Padeiro

BBB 5: Padeiro Antônio Marcos Maçaneiro não durou na competição Imagem: Reprodução/Globo

Antônio Marcos Maçaneiro atraiu os holofotes por ser padeiro e ter topado ingressar no programa. No entanto, o brother não durou no jogo e foi eliminado no segundo Paredão, após disputar a preferência do público com Jean Wyllys — que venceu a edição.