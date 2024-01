Primeira semana do BBB 24 tem Paredão Triplo e eliminação na quinta-feira

A primeira semana do BBB 24 (Globo) terá um Paredão Triplo e uma eliminação já na primeira quinta-feira do programa. Escolhidos pelo público entre o Puxadinho, Isabelle e Davi estão imunes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como será a dinâmica

No programa de hoje (08), teve início a primeira Prova do Líder.

Amanhã, terça-feira (09), será formado o primeiro Paredão.

Estarão no Paredão o indicado pelo Líder e os dois mais votados pela casa.

Na quinta-feira (11), acontece a primeira eliminação do programa.