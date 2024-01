Quem entra no BBB hoje? Nova parcial da enquete UOL mostra disputa acirrada

Do UOL, em São Paulo

A votação para definir quem do "Puxadinho" entra no BBB 24 está acirradíssima. Nesta segunda-feira (8), seis possíveis sisters e sete brothers batalham pelo apoio do público, e apenas dois deles - um homem e uma mulher - entrarão na disputa pelo prêmio de R$ 3 milhões.

Em nova atualização da enquete UOL, feita às 12h40, a disputa entre as mulheres mostrou uma favorita: a amazonense Isabelle. Ela aparece com mais da metade dos votos: 56,29%. Em seguida, vêm praticamente empatadas a capixaba Raquele (14,13%) e a mineira Giovanna (13,30%).

No cenário masculino, a enquete UOL também traz um favorito: o baiano Davi, com 42,4% dos votos. Logo atrás, aparecem o também baiano Plínio (35,22%) e o carioca Juninho (9,18%).

A votação oficial ocorre no Gshow. Na estreia da edição deste ano do programa, que ocorre nesta segunda-feira (8), os escolhidos do Puxadinho serão anunciados: serão dois votados pelo público e seis escolhidos pelos participantes já confirmados.

Neste ano, existem duas formas de votação: o "Voto Único", por CPF, ou o "Voto da Torcida", ilimitado.