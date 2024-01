Puxadinho do BBB 24: enquete UOL mostra 'sister' na liderança isolada

Do UOL, em São Paulo

A disputa para determinar quais participantes do "Puxadinho" ingressarão no BBB 24 está intensa. Hoje, segunda-feira (8), seis possíveis sisters e sete brothers competem pelo apoio do público. Apenas dois deles, um homem e uma mulher, avançarão na busca pelo prêmio de R$ 3 milhões.

Na última atualização da enquete UOL, realizada às 16h15, a competição feminina destacou uma favorita: Isabelle, natural do Amazonas. Ela conquistou mais da metade dos votos, alcançando 52,81%.

Logo em seguida, a mineira Giovanna (18,68%) e a capixaba Raquele (12,29%) aparecem na sequência. Vote na enquete!

No cenário masculino, a enquete UOL também aponta um favorito: Davi, da Bahia, com 41,95% dos votos. Logo atrás, estão o também baiano Plínio (33,19%) e o carioca Juninho (10,42%). Vote na enquete!

A votação oficial acontece no Gshow. Na estreia desta edição do programa, marcada para hoje (8), os escolhidos do Puxadinho serão revelados. Dois serão selecionados pelo público, enquanto outros seis serão escolhidos pelos participantes já confirmados.

Neste ano, existem duas formas de votação: o "Voto Único", por CPF, ou o "Voto da Torcida", que é ilimitado.