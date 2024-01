'Oppenheimer' triunfa no Globo de Ouro em noite cinza para 'Barbie'

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, arrebatou a cerimônia da 81ª cerimônia do Globo de Ouro neste domingo (8) em Beverly Hills, enquanto "Barbie", a outra grande favorita da noite, saiu com menos do que o esperado.

O filme que acompanha a história de J. Robert Oppenheimer, considerado o pai da bomba atômica, foi coroado com cinco estatuetas, incluindo a de Melhor Filme, na gala que marca o pontapé inicial da tão aguardada temporada de premiações de Hollywood, que culmina com o Oscar em março.

"Uma história abrangente sobre o dilema ético das armas nucleares arrecada um bilhão de dólares... isso lhe parece familiar? Não. A menos e porque [o estúdio] Universal apostou alto em Christopher Nolan para dirigi-lo", disse Robert Downey Jr. ao receber seu Globo de Melhor Ator Coadjuvante.

Uma "maldita obra-prima", disse a estrela.

O irlandês Cillian Murphy se destacou contra concorrentes como Leonardo DiCaprio e Bradley Cooper como Melhor Ator em filme dramático por entrar na pele do físico Oppenheimer, enquanto Nolan ganhou o cobiçado prêmio de Melhor Diretor, deixando Greta Gerwig ("Barbie") para trás.

A produção de Gerwig, que transformou a adoração a uma das bonecas mais famosas do mundo em uma história sobre empoderamento feminino, chegou à cerimônia liderando com nove indicações, das quais ganhou apenas duas estatuetas.

O filme estrelado por Margot Robbie ganhou somente o Globo de Melhor Música, que foi para Billie Eilish e seu irmão Finneas por "What I Was Made For?", e com o novo prêmio de Melhor Realização Cinematográfica e de Bilheteria.

"Quero dedicar este prêmio a todas as pessoas que se fantasiaram e foram ao melhor lugar do planeta: os cinemas", disse a também produtora Robbie ao receber o prêmio.

Apelidadas de "Barbenheimer", depois de serem lançadas juntas e faturarem US$ 2,4 bilhões (R$ 11,7 bilhões na cotação atual) nas bilheterias, as produções abalaram as salas de cinema e pintaram as redes sociais ao redor do mundo de rosa e cinza.

A produção francesa "Anatomia de Uma Queda" teve uma noite de ouro ao vencer os Globos de Melhor Roteiro e Melhor Filme em Língua não Inglesa, deixando para trás produções como a espanhola "A Sociedade da Neve".

"Pobres Criaturas", a crônica surreal da frankensteiniana Bella Baxter, deixou "Barbie" no banco ao ser coroada como Melhor Filme de Comédia. Emma Stone, que interpretou Baxter, a heroína do diretor Yorgos Lanthimos, também ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Comédia.

"Bella se apaixona pela própria vida, em vez de por uma pessoa. Ela aceita o bem e o mal igualmente. Ela me fez ver a vida de forma diferente", disse Stone.

Outro momento emocionante da noite foi a vitória de Lily Gladstone como Melhor Atriz em Filma de Drama por seu papel em "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese.

Na televisão, Ali Wong e Steven Yeun levaram para casa os Globos de Melhor Atriz e Ator em Minissérie por seus papéis principais em "Treta", da Netflix, que também ganhou o Globo de Ouro de Melhor Minissérie de Televisão.

O sucesso "Succession", da HBO, e "O Urso", da FX, venceram nas categorias drama e comédia, nessa ordem.

