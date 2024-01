"Oppenheimer" triunfa no Globo de Ouro e Hollywood volta a fazer festa

Por Lisa Richwine e Danielle Broadway

BEVERLY HILLS, Estados Unidos (Reuters) - O drama histórico "Oppenheimer" dominou a premiação do Globo de Ouro no domingo, e a comédia gótica "Pobres Criaturas" ofuscou o sucesso de bilheteria "Barbie", enquanto Hollywood realizava sua maior festa desde que as disputas trabalhistas fecharam grande parte do show business no ano passado.

"Oppenheimer", sobre a fabricação da bomba atômica, recebeu cinco prêmios, incluindo o cobiçado prêmio de melhor filme de drama e prêmios de atuação para as estrelas Cillian Murphy e Robert Downey Jr.

Christopher Nolan ganhou seu primeiro prêmio Globo de Ouro de melhor diretor pelo filme, que foi distribuído pela Universal Pictures,, da Comcast.

"Estou muito satisfeita com o reconhecimento de Chris, porque acho que o que ele faz é diferente de tudo o que qualquer outra pessoa está fazendo", disse a produtora de "Oppenheimer", Emma Thomas, no palco.

Ela disse que Nolan, que é seu marido, "traz o melhor das pessoas sendo ele mesmo o melhor".

"Pobres Criaturas", estrelado por Emma Stone como uma mulher falecida revivida por cientistas, ganhou o prêmio de melhor filme musical ou comédia.

Os observadores da premiação esperavam que essa honra fosse para "Barbie", a história de empoderamento feminino inspirada na boneca icônica que liderou as paradas de bilheteria de 2023 e entrou na noite com nove indicações. Stone também foi indicada como melhor atriz em um filme de comédia ou musical.

"Barbie" levou para casa apenas dois prêmios, pela música "What Was I Made For", de Billie Eilish, e por uma nova categoria chamada conquista cinematográfica e de bilheteria, criada para filmes de grande audiência.

Os vencedores foram escolhidos por cerca de 300 jornalistas de entretenimento que votaram nas honrarias como parte de uma nova organização criada após um escândalo de ética e diversidade entre os votantes do Globo de Ouro.

Lily Gladstone, vencedora do prêmio de melhor atriz por seu papel em "Assassinos da Lua das Flores", começou seu discurso de aceitação apresentando-se no idioma nativo americano que aprendeu na escola.

"Esta é uma vitória histórica", continuou Gladstone em inglês. "Ela não pertence apenas a mim. Estou segurando-a neste momento com todas as minhas lindas irmãs."

Ela agradeceu ao diretor Martin Scorsese, bem como a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, seus colegas de elenco na história sobre os assassinatos de membros da Nação Osage na década de 1920.

"Todos vocês estão mudando as coisas", disse Gladstone.

Outros ganhadores de atuação foram Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph por "Os Rejeitados", uma comédia ambientada em um internato para meninos.

Nas categorias de televisão, "Succession" foi eleita a melhor série dramática e liderou todas as séries com quatro prêmios, incluindo o de ator principal para Kieran Culkin. "Chupa, Pedro!" Culkin brincou com o concorrente Pedro Pascal, de "The Last of Us".

"O Urso", sobre as dificuldades de ser dono de um restaurante, ganhou os troféus de melhor comédia de TV e atuação para os astros Jeremy Allen White e Ayo Edebiri.

A história de fúria na estrada "Treta" levou o Globo de série limitada.

A cerimônia chamativa no Beverly Hilton deu início à temporada anual de premiações de Hollywood, que culmina com o Oscar em 10 de março, e reuniu as principais estrelas pela primeira vez após seis meses de greve de atores e escritores em 2023.

O evento deu aos artistas a chance de se misturarem e divulgarem seus filmes e programas de TV depois de meses em que os tapetes vermelhos e outras promoções foram proibidos.

Jo Koy, comediante que apresentou seu primeiro grande show de premiação, abriu a cerimônia, transmitida ao vivo pela CBS, com piadas sobre algumas das estrelas da lista A e seus projetos.

"Oppenheimer", um drama histórico com três horas de duração, "precisava de mais uma hora", brincou Koy. "Senti que ele precisava de mais história de fundo."

Conhecido como uma celebração mais descontraída do que o Oscar, o Globo de Ouro quase desapareceu. Um relatório do Los Angeles Times de 2021 revelou lapsos éticos e falta de diversidade entre os cerca de 80 membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o grupo que anteriormente votava na premiação. A cerimônia de 2022 foi cancelada enquanto a organização fazia reformas.

O comparecimento de domingo mostrou que Hollywood voltou a abraçar o Globo de Ouro como uma parada importante na trilha da campanha de premiação. Na plateia estavam várias lendas de Hollywood, de Meryl Streep a Robert De Niro e Jodie Foster, todos indicados ao Globo de Ouro e que concorrem ao Oscar este ano.

A superestrela do pop Taylor Swift juntou-se à multidão como indicada por seu recente filme concerto. Oprah Winfrey entregou o prêmio principal da noite para "Oppenheimer".

Vários vencedores comentaram que o talento na sala tornava a multidão "intimidadora".

"Não consigo acreditar que estou nesta sala com todas essas pessoas que amo tanto, que admiro tanto, há tanto tempo", disse White, estrela de "O Urso", ao aceitar seu prêmio. "É surreal."