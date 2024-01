No BBB 24, Wanessa relembra rivalidade com Sandy: 'Colocada contra a outra'

Participante do BBB 24, Wanessa Camargo refletiu sobre momentos marcantes da carreira, a exemplo de quando a imprensa alimentava rivalidade entre ela e Sandy.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Cantora exaltou parceria musical com Sandy e disse que colocavam uma contra a outra. "Tem muitas coisas [na minha carreira] que foram conquistadas. A parceria com Sandy, depois de ano de sermos colocadas uma contra a outra".

Camargo elencou participação no Show dos Famosos, do Domingão, e abertura de show da Beyoncé como momentos marcantes de sua carreira. "Na abertura que eu fiz pro show da Beyoncé, eu estava tão apavorada, que não consegui curtir".

Artista disse que adquiriu síndrome do impostos após ser vaiada, aos 18 anos, durante o Prêmio Multishow, na frente de Marisa Monte. "Eu tinha 18 anos e apenas seis meses de carreira. Fui vaiada no Prêmio Multishow na frente da Marisa Monte e do Djavan. Fiquei forte, mas, por dentro, carreguei isso comigo. Ali, veio a síndrome do impostor e eu tive que curar isso".

Dentro do confinamento, Wanessa garante que ser fiel a si mesma. "Sou muito carinhosa, mas muito fria quando preciso ser. Meu companheiro fala muito isso pra mim: eu sou prática, mas as pessoas me veem fria. Quando tem que cortar, eu corto".