MC Cabelinho é condenado após cancelar show no RJ

MC Cabelinho, 27, foi condenado no final do ano passado por não comparecer a uma apresentação em Itaguaí (RJ).

O que aconteceu

Um produtor processou Cabelinho alegando que o cantor cancelou um show porque "não estava mais com vontade" de se apresentar. O show aconteceria em maio de 2020, mas precisou ser reagendado em virtude da pandemia. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira e confirmada por Splash.

O show já havia sido reagendado, e o contratante havia pago um reajuste de mais de R$ 6 mil no cachê do funkeiro. Quando o show foi marcado, Cabelinho pediu um cachê de R$ 13.500. Com a remarcação do show após a pandemia, o cantor reajustou o cachê para R$ 20 mil. O produtor pagou o valor para manter a realização do show, que não aconteceu por decisão de Cabelinho.

Cabelinho provou que devolveu o valor do cachê ao produtor, mas o juiz destacou na sentença os outros prejuízos decorrentes do cancelamento. "Entendo que houve lesão aos direitos de personalidade do autor, o qual, na qualidade de contratante de um município pequeno se viu obrigado a ressarcir as pessoas que nele confiaram e adquiram ingressos e produtos relacionados ao eventos que não se concretizou", escreveu o juiz Rodrigo Francisco Gadelha dos Santos.

O funkeiro foi condenado a pagar uma indenização de R$ 4 mil por danos morais. Outros pedidos do autor foram negados, como a remarcação do show na cidade. O produtor entrou com um recurso pedindo uma indenização maior, já que teve muitos gastos com a divulgação do evento. O processo ainda não foi encerrado, mas já chegou ao fim o prazo para Cabelinho se manifestar sobre um possível acordo.

Splash procurou a assessoria de MC Cabelinho, caso o músico deseje se manifestar sobre o caso. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.