Lily Gladstone é a primeira mulher indígena a ganhar o Globo de Ouro

Lily Gladstone ganhou o Globo de Ouro 2024 de Melhor Atriz pela atuação em "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, e se tornou a primeira atriz indígena a conquistar uma estatueta.

Confira os looks e fotos dos melhores momentos do Globo de Ouro 2024

Ela começou seu discurso com palavras na língua Blackfeet. "Acabei de falar um pouco da linguagem Blackfeet - a bela comunidade, nação que me criou, que me encorajou a continuar, fazendo isso", disse ela.

Estou aqui com minha mãe, que, mesmo não sendo Blackfeet, trabalhou incansavelmente para colocar nosso idioma em nossa sala de aula, então tive um professor de idiomas Blackfeet enquanto crescia. Estou muito grata por poder falar um pouco da minha língua, na qual não sou fluente, aqui. Porque nessa indústria, atores nativos costumavam falar suas falas em inglês e então os mixadores de som as executavam de trás para frente para obter os idiomas nativos diante das câmeras.

Após receber o prêmio, Gladstone explicou o contexto de seus comentários. "Muitas vezes é assim que me apresento a um novo grupo de pessoas, especialmente quando é significativo", disse ela em entrevista nos bastidores. "Uma das primeiras coisas que aprendemos é dizer seu nome, de onde você é e dizer 'olá' para todos? Foi uma das coisas mais naturais que eu poderia fazer no momento."

Gladstone cresceu em uma reserva da comunidade Blackfeet em Montana, nos Estados Unidos. A atriz vem sendo apontada como forte concorrente ao Oscar.