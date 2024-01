Like no Instagram deu origem à história de amor e quituteria portuguesa

Tudo começou com uma curtida em uma postagem no Instagram, o que não imaginariam é que após um tempo, o amor transporia mares e os levaria a empreender e ter uma confeitaria de doces portugueses no bairro da Vila Mariana, zona sul da capital paulista, e com planos de torná-la uma rede de franquias.

Em um espaço de 7 m², que inclui cozinha, a vitrine exibe as guloseimas combinadas ao tempero brasileiro, assim como o romance deles: Fábio Gonçalves, 37, português, de Torres Vedras, uma pequena cidade a 30 minutos de Lisboa, e Wivy Leiso, 40, de Curitiba.

A ESTOU Quituteria Portuguesa vende 200 pastéis de nata por dia e de 300 a 400 aos domingos, além de rabanadas, que são crocantes por fora e cremosas por dentro, graças à técnica de molhar as fatias e sem leite condensado no creme, e travesseiros de Sintra, a última novidade. As receitas são tradicionais de família, mas os sabores inusitados chamam a atenção.

A ideia das opções diferentes foi dela e surgiu durante os testes de forno e produção de massa. A princípio, ele recusou. "Insistente, ela disse que seria um sucesso, mostrou pizzas e sushis até me convencer", conta Fábio.

Ao serem convidados para um festival de pastéis de nata com sabores criaram 12 variações.

Imagem: Arquivo pessoal

"Percebi que era o caminho. Hoje, temos 17 tipos, testados e aprovados, alguns são lançados por temporada como pastel de nata de pamonha, mas temos Romeu e Julieta, doce de leite, quatro queijos, espinafre com tomate seco, bacalhau com natas, gorgonzola, morango e tâmaras, chocolate, frango com catupiry, ameixa e cereja. Mas o campeão de vendas é o clássico e, na sequência, o de pistache e frutas vermelhas", afirma o dono da confeitaria.

Raízes portuguesas

Imagem: Arquivo pessoal

Imagem: Arquivo pessoal

O nome curioso da loja, ESTOU, significa alô em Portugal. "É assim que atendemos o telefone na terrinha", comenta o empresário.

A marca traz a cor azul dos azulejos portugueses —que decoram também uma parede na loja física—, a rosa dos ventos, que simboliza as navegações portuguesas e corações nos quatro cantos onde o casal pretende ter unidades.

As embalagens estampam paisagens de Portugal e possuem, além das instruções sobre a conservação dos produtos, uma cartinha com a história de amor do casal.

Quem pede pelo delivery, escolhe sabores por combos, que levam nomes de regiões do país europeu relacionados aos ingredientes usados, como Serra da Estrela, conhecida pelos queijos, que contém um pastel de nata de quatro queijos.

O segredo é o afeto

A massa folhada é feita por Fábio que segue à risca o preparo que garante a crocância, já o creme, apenas o casal faz, de acordo com a receita sigilosa da família. Ele diz que a mãe escreveu as instruções à mão, ensinou cada detalhe, e que se há dúvida em alguma etapa, ele liga pra ela.

Imagem: Arquivo pessoal

"Sempre fui um profundo conhecedor de doces, por amar comer. Nunca havia feito um pastel de nata sozinho. Meus pais são cozinheiros de mão cheia, minha mãe por anos trabalhou com restaurantes e teve uma cafeteria em minha cidade, onde servia cozido à portuguesa, sopa da pedra, bacalhau à Brás, pregos no pão, bifanas, feijoada, caldos, pães e muitos doces portugueses. Fui atendente de mesa no café dos meus pais até os 19 anos", recorda.

As delícias com técnicas secretas não se resumem aos pastéis ou rabanadas, mas também ao arroz doce, feito sob encomenda. "É completamente diferente do brasileiro, pois não leva leite condensado e o arroz derrete na boca. É um sucesso."

O atendimento é também realizado pelo casal e ele menciona que fez amigos e possui muitos patrícios entre os clientes.

"Tudo é feito com muito afeto, os pastéis originais de Belém têm um segredo, existe um cofre com a receita, e nós também temos o nosso ingrediente especial, o afeto. Usamos ovos de galinhas cage-free (não confinadas), embalagens biodegradáveis, temos pautas sociais e sempre que iniciamos o dia na fábrica, eu e a Wivy oramos e pedimos para Deus abençoar nossos quitutes", conta.

Como tudo começou

Imagem: Arquivo pessoal

Wivy é jornalista e trabalhava como produtora de programas de TV. Foi ela que curtiu um anúncio publicado pelo Fábio, que entrou em contato por meio de uma mensagem privada para apresentá-la ao negócio.

A princípio, ela disse não ter interesse. "Foi um balde de água fria. Pensava em uma possível parceria de negócio. Insisti na conversa sobre o projeto e a resposta foi que se não parasse, ia me bloquear, o que foi realmente feito, após ter reclamado que ela via minhas mensagens, mas sequer respondia. Que mulher brava. Isso foi em 2019."

No entanto, ela lembra que um dia, fazendo uma limpeza no seu perfil nas redes sociais, retirou o bloqueio dele e de outras pessoas que estavam na lista. Segundo ela, imaginando que não mais seria incomodada. "De repente, vejo um oi dele e penso se seria doido, então solicitei amizade para bisbilhotar."

Fábio recorda-se que, com medo de um novo bloqueio, não tocou mais no assunto até que, um ano depois, enquanto passeava de barco em Algarve, no sul de Portugal, viu um coraçãozinho nos stories e um comentário dela que dizia "quando eu crescer quero ser igual a você. Trabalhar viajando".

"Ela mordeu a isca e começamos a trabalhar juntos em reuniões virtuais diárias. Fui me apaixonando aos pouquinhos por ela, mas percebia que ela não estava tão interessada. Até que um dia, em uma dessas reuniões, um amigo dela brasileiro, que também participava, falou que estávamos apaixonados. Na sequência, falamos sobre os sentimentos, e a pedi em namoro, mas ela não deu a resposta", relembra Fábio.

Os 3 sinais

Wivy estava solteira havia dois anos e queria ter a certeza de que ele seria a pessoa ideal. "Não queria me relacionar por causa da distância. Fiz uma oração e pedi três sinais para Deus."

O primeiro sinal era para que ele pedisse para orarem juntos, o segundo para estudar a Bíblia e o terceiro para ser batizado nas águas.

"Alguns dias depois de dizer que estava apaixonado, senti o desejo em meu coração de pedir que ela orasse por nós. Sabia que ela amava a Deus e sempre falava dEle para mim. Ela começou a chorar. Fiquei assustado, sem entender. Ela orou comigo naquela noite e nos despedimos. Senti que algo mudou e decidi ir ao Brasil para conhecê-la."

Imagem: Arquivo pessoal

A intenção era passar de 15 dias a um mês, mas foram seis meses de convívio e viagens pelo país. Fábio diz que se sentiu muito bem aqui e que a cada dia que passava, amava ainda mais Wivy e a cidade de São Paulo.

"Durante esse período, ele fez pratos portugueses deliciosos. Estava apaixonada por aquele portuga aventureiro. O interessante é que, com o passar do tempo, enquanto orávamos juntos, ele me pediu para estudar a Bíblia comigo. O segundo sinal que pedi se realizou", conta Wivy.

A despedida não foi fácil, mas ela embarcou para Portugal após um tempo e conheceu a família dele. "Em alguns momentos, pensei em ficarmos em Portugal, mas já não me via lá. Escolhi o Brasil como lar e queria me casar com aquela linda brasileira. Em janeiro de 2022, embarcamos juntos em definitivo para o Brasil e começamos a empreender", diz Fábio.

E o último sinal aconteceu: Fábio foi batizado e eles se casaram no dia do aniversário dela, 7 de maio. "Ela teve a resposta com os três sinais e eu encontrei a mulher da minha vida."

Planos para o futuro

Imagem: Arquivo pessoal

Imagem: Arquivo pessoal

"Decidimos juntos empreender e recomeçar do zero. Não foi fácil, já choramos muito, enfrentamos algumas dificuldades no início do negócio, o que fortaleceu nosso amor e companheirismo. Afinal, passamos 24 horas grudadinhos, inclusive em reuniões de negócios, tomamos decisões sempre juntos. Somos um só", explica Fábio.

Em breve, a segunda loja será inaugurada nas imediações da avenida Paulista. E o casal pretende abrir mais duas unidades e, depois dessas lojas validadas, iniciarão o processo de franquias.

"O negócio é enxuto e lucrativo, costumamos ser procurados por pessoas com interesse em franquear e estamos abertos a conversar com investidores", diz Fábio.