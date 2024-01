Lá vou eu: Vinheta de carnaval da Globo ganha vozes de Alcione e Ludmilla

A TV Globo divulgou neste domingo, 7, a vinheta de carnaval de 2024. Neste ano, a tradicional música Lá Vou Eu - de Jorge Aragão e José Franco Lattari - ganhou as vozes das cantoras Alcione e Ludmilla.

As duas cantoras aparecem juntas no vídeo, que não traz nenhuma dançarina - a figura da Globeleza, por anos encarnada pela modelo Valéria Valença, foi abolida nos últimos anos.

Embora conserve sua célula de samba, a gravação deste ano começa com uma pegada funk, algo que as baterias das escolas de samba costumam fazer muito nos desfiles do Rio de Janeiro.

Tanto Alcione quanto Ludmilla tem uma ligação importante com o carnaval. Alcione, um das maiores cantoras do País, sempre foi ligada à escola Mangueira, que neste ano a homenageará com o enredo A Negra Voz do Amanhã.

Ludmilla, por sua vez, tem o bloco Fervo da Lud, que desfila pelas ruas do Rio e faz um esquenta da folia em outras capitais.