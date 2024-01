Puxadinho: Isabelle e Davi são escolhidos pelo público e estão no BBB 24

Davi e Isabelle foram os mais votados pelo público e saem do Puxadinho para o elenco do BBB 24 (Globo). Isabelle teve 60,22% dos votos e Davi recebeu 60,94%. Os números representam a média entre o Voto Único e o Voto da Torcida.

A votação feminina somou 2.511.102 votos e a masculina, 901.717 votos.

Isabelle

Média: 60,22%

Voto Único: 42,57%

Voto da Torcida: 77,87%

Davi

Média: 60,94%

Voto Único: 65,46%

Voto da Torcida: 56,43%

Os dois entram ao vivo na casa oficial do programa ainda durante o programa ao vivo de hoje e estão imunes ao primeiro paredão do programa.

Quem são os participantes

Isabelle é formada em Letras, trabalhou como professora e trabalha como influenciadora e dançarina em sua região. A manauara participa como a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, o vermelho, no Festival de Parintins, desde 2018 e venceu concursos como Miss Manaus em 2013, Miss Amazonas Globo, em 2016, e Rainha do Peladão, em 2018.

Davi diz não almejar a fama, apenas a estabilidade financeira. Ele diz querer entrar no BBB 24 para realizar o sonho de ser médico e dar orgulho para a mãe. "Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça. Na vida a gente tem que tentar."

Mais participantes

Mais participantes do Puxadinho ainda se juntarão ao elenco do programa, definidos pelos próprios participantes.

Em um processo de repescagem, eles escolherão três homens e três mulheres para compor o reality, totalizando 26 participantes.

18 participantes foram anunciados durante o Big Day, na sexta-feira (05). Seis participantes do grupo Camarote e 12 do grupo Pipoca foram confirmados durante a programação da Globo.

Entre os famosos estão os cantores MC Bin Laden, Wanessa Camargo e Rodriguinho; a atriz Yasmin Brunet, a tiktoker Vanessa Lopes e o atleta paraolímpico Vinicius Rodrigues.