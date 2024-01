BBB 24: Veja como foi o primeiro encontro de Yasmin Brunet e Vanessa Lopes

No programa de estreia do BBB 24 (Globo), foi mostrado como foi o primeiro encontro entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes.

Como foi o encontro

Após os 18 participantes retirarem as vendas e começaram a se cumprimentar, as duas se viram e trocaram um abraço.

"Eu tinha certeza que você vinha", disse Yasmin.

"Eu também, cara", completou Vanessa.

As duas trocaram sorrisos.

A outras participantes, Yasmin disse também que foi alertada por "seus cristais" que Vanessa estaria no programa.

"Eu gosto dela, eu acho ela animada, feliz, jovem, pra cima. Eu quero que tudo o que aconteceu fora dessa casa fique lá", disse Yasmin a outras sisters.

Conversa

Na sequência, o programa exibiu uma rápida conversa entre as duas na cozinha.

Elas confessaram que sentiram medo do encontro. Yasmin disse à Vanessa que não gostaria de levar para o programa nada que aconteceu fora da casa.

"Nem eu nem você fizemos nada, foi um negócio que saiu e as pessoas de fora assumiram coisas", disse Yasmin.

"E os comentários foram horríveis", completou Vanessa.

Yasmin disse que "focou em uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação" e que não a conhecia.

Vanessa disse estar aliviada com a conversa e as duas trocaram mais um abraço.

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes já tiveram o primeiro papo dentro do #BBB24 e rolou até abraço. #RedeBBB pic.twitter.com/PBSrnM5ZoL -- gshow (@gshow) January 9, 2024

O que aconteceu

Após o fim do casamento de Brunet com Medina, em janeiro de 2022, Vanessa foi apontada como affair do surfista.

A tiktoker negou qualquer envolvimento com o atleta, embora os dois tenham sido flagrados juntos em algumas ocasiões.

Brunet ficou incomodada com os rumores de affair entre Lopes e seu ex-marido, e parou de seguir a influenciadora nas redes sociais.

Posteriormente, Lopes alfinetou Yasmin, quando a filha de Luiza Brunet foi apontada como affair de Luan Santana, quando o sertanejo encerrou a relação com Izabela Cunha, que era amiga de Brunet.

"Acho engraçado que... Melhor eu ficar quieta [risos]", escreveu a tiktoker na época em postagem nas redes.

Vanessa Lopes afirmou que terá o apoio de Gabriel Medina. Em entrevista ao Gshow, a influenciadora listou uma série de celebridades que vão torcer por ela no programa, e o nome do surfista é citado.