Defesa de Ana Hickmann diz que ex faz tentativas incessantes de intimidar

A defesa de Ana Hickmann, 42, diz que Alexandre Correa, 52, age com "má-fé" e quer se vitimizar ao insistir em pedir a prisão da apresentadora por alienação parental.

O que diz a defesa

Há registros de que o avô paterno de Alezinho o buscou no último dia 3 para o encontro semanal com o pai. O encontro teria sido acordado pelos advogados de ambas as partes.

O início das férias do menino com o pai teria sido transferido do dia 3 de janeiro para o dia 9. A mudança teria sido aprovada pela advogada de Correa. "Isso demonstra, mais uma vez, a má-fé e o intuito de Alexandre Correa em se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão".

A disputa pública entre os pais estaria entristecendo o filho do ex-casal. "Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações".

Trata-se de uma tentativa incessante de intimidar e constranger Ana Hickmann, para causar tumulto processual e banalizar a violência física e emocional que vem causando desde 11/11/2023. Defesa de Ana Hickmann

As férias de Alezinho com o pai devem ter início amanhã. A defesa ressaltou que as visitas também têm sido cumpridas "rigorosamente".

Pedido de prisão por alienação parental

Alexandre Correa abriu uma representação na CIDH (Corte Intramericana de Direitos Humanos) contra Ana Hickmann por alienação parental. Ele já havia pedido a prisão de Hickmann semana passada, alegando que estava sendo impedido de ver o filho.

A defesa alega que o empresário foi impedido de pegar a criança na última quarta-feira (3).