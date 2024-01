Deborah Secco lembra passagem no BBB: 'Foi simplesmente inesquecível'

Faltando poucas horas para a estreia do BBB 24, na Globo, Deborah Secco, 44, relembrou de quando participou da edição em 2008.

O que aconteceu

Em entrevista ao Encontro, Globo, a atriz relembrou de quando ficou confinada na casa mais vigiada do Brasil. "O mais marcante para mim foi o dia, as 24 horas, que eu passei dentro da casa. Foi simplesmente inesquecível"

Deborah Secco participou de uma dinâmica no programa e passou 24 horas na casa. Ela passou o dia com os concorrentes, participou de uma festa japonesa e ainda dormiu na casa, indo embora no dia seguinte.

A atriz admitiu ser fã do reality, mas, por enquanto, não revelou torcida. "Sempre fui BBBnática desde que era moda artistas serem cancelados por gostarem e comentarem de BBB

Deborah Secco no BBB 8 Imagem: Reprodução/Globoplay