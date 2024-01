De férias, Luísa Sonza exibe corpo sarado em foto de biquíni

Luísa Sonza está aproveitando as férias no Golfo do Papagayo, na Costa Rica, e compartilhou alguns detalhes.

O que aconteceu

De fio-dental, Luísa Sonza posou à beira de uma piscina e exibiu o corpão. "Estou de férias", disse ela.

A cantora fez um carrossel de fotos e vídeos, com momentos da viagem. No entanto, a quarta foto chamou a atenção: um close do próprio bumbum.

O artista Mateus Carilho comentou sobre a imagem: "Um grande coração na quarta foto".

A cantora retorna aos palcos no dia 19 de janeiro, com um show em Goiânia.