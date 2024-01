Condenado por agressão, ator Jonathan Majors diz que foi negligente com relacionamento

WASHINGTON (Reuters) - O ator Jonathan Majors, que foi dispensado dos filmes da Marvel, da Disney, após ter sido condenado no mês passado por agredir sua ex-namorada, disse nesta segunda-feira em uma entrevista que ele é o responsável pelos problemas do relacionamento, mas não pelos ferimentos dela.

Em seus primeiros comentários na TV desde que um júri do Estado de Nova York o considerou culpado, em dezembro, Majors afirmou à emissora ABC News que nunca deveria ter estado no carro com sua então namorada. Promotores o acusam de tê-la agredido em um veículo alugado em março, deixando-a com um dedo quebrado e outras lesões.

“Sou homem suficiente ou corajoso o suficiente para dizer ‘quero sair com outra pessoa ou acabou para mim’, não estou naquele carro, não estamos aqui”, afirmou, quando perguntado se era responsável pelas lesões dela.

“Sou responsável por aquilo... não pelas lesões dela”, acrescentou o ator em uma entrevista gravada e que foi ao ar no programa “Good Morning America”.

Um comunicado da mulher, chamada Grace Jabbari, afirmou que os comentários de Majors continuam mostrando que ele ainda “não assume a responsabilidade pelas suas ações”, e “demonstram uma clara falta de remorso pelas suas ações”, informou a ABC.

Majors, que saberá sua sentença no dia 6 de fevereiro, depois de ter sido condenado por agressão e assédio, era um astro em ascensão em Hollywood, e deveria ser o protagonista do novo filme da Marvel, “Vingadores: Dinastia Kang”, depois de interpretar o vilão Kang, o Conquistador, em “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, de 2023.

O ator disse esperar trabalhar em Hollywood novamente. Quando perguntado se merecia uma segunda chance, disse: “Eu acho que sim. Espero que outros pensem o mesmo”.

Majors e Jabbari se conheceram no set de filmagens de “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, de acordo com a ABC. Ele afirmou que o relacionamento não vinha bem e que deveria ter “saído fora”.

“Sinto muito”, disse Majors. “Eu fui negligente com o coração dela... não com o seu corpo.”