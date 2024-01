Com Wanessa no BBB 24, Dado Dolabella diz que 'coração quer sair pela boca'

Dado Dolabella publicou um vídeo em seu Instagram stories nesta sexta-feira (8) relatando a ansiedade que sente pelo fato da namorada Wanessa estar confinada no BBB 24 (Globo).

"Quando aquela pessoa que você ama tá longe de você, você sente tudo que a pessoa sente lá do outro lado?" questionou para seus seguidores da rede social. "O pior é que agora eu não consigo ter notícia, eu não consigo saber, eu não consigo falar no telefone, eu não consigo ver na TV, eu não consigo saber de nada... Meu coração [está toda hora] querendo sair pela boca. Ansiedade está a mil".

O ator ainda relatou que soube que a companheira está na casa desde as 11h desta sexta, e que os brothers já estão enfrentando uma prova de resistência.

Na sequência, o ator publicou um vídeo encenado em que Wanessa ignora uma ligação do marido, que pergunta: "Alô, Wanessa? Atende! Eu sei que você está aí. Eu preciso falar com você."

Dado e Wanessa estão juntos desde meados de 2022, ano do divórcio da cantora com Marcos Buaiz, com quem manteve um relacionamento por 17 anos. O atual casal já havia namorado em 2000 e terminou definitivamente em 2004, após idas e vindas.