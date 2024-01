Bruna Griphao exibe tatuagem no bumbum ao posar com maiô cavado em Noronha

Bruna Griphao, 24, apostou em maiô asa delta para curtir praia em Fernando de Noronha e deixou à mostra sua tatuagem no bumbum.

O que aconteceu

A atriz e ex-participante do BBB 22 (TV Globo), que está passando uma temporada na ilha pernambucana, posou usando um traje de banho fio-dental recortado.

Além de impressionar com o abdômen trincado, Bruna exibiu sua tatuagem no bumbum, que ficou descoberta com o maiô.

O desenho, localizado na nádega direita da atriz, diz "Made In Rio" (Feita no Rio).