Beto Barbosa inspirou 'Adocica' em musa que conheceu em cemitério: 'Casada'

Beto Barbosa, 68, deu detalhes sobre a composição da lambada "Adocica", um dos maiores hits de seu repertório, em entrevista ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!).

Segundo Beto, a musa inspiradora da canção foi sua ex-esposa Telma, a quem conheceu em um cemitério. "Ela era bonita, mas casada e já tinha uma filha. Continuei a minha vida, trabalhando como vendedor de loja [à época] e indo ao cemitério fazer orações - era devoto das almas e ia rezar para elas todas as segundas-feiras, que é o dia da Novena das Almas."

Tudo mudou, porém, quando Beto reencontrou Telma anos depois, no mesmo local onde a conhecera. "Um dia, estava lá no cemitério, e vi a Telma lá, e ela estava de preto e branco. Perguntei: 'Aconteceu alguma coisa?' E ela me respondeu: 'Estou viúva, meu marido morreu de acidente de avião'. Aí me deu aquele ânimo! [risos] Depois de muito tempo, começamos a namorar. Foi um amor muito grande."

Foi uma discussão doméstica com Telma que inspirou Beto a compor a canção. "Marcamos casamento, comprei apartamento... Já havia gravado o primeiro disco, mas não havia feito sucesso, não deu estouro. Um dia, cheguei atrasado em casa e ela, que tinha o gênio muito forte, começou a brigar comigo. Aí peguei o violão e comecei a tocar assim: 'Ai, que vida, meu Deus, ai, que vida...' Ela me xingou [e disse]: 'Eu sou um doce na tua vida!' E eu: 'opa! Adocica!'"

'Adocica' fez tanto sucesso que acabou virando tema da personagem Francisquinha (Eloísa Mafalda) na novela global "O Sexo dos Anjos" (1990), recentemente reprisada pelo canal Viva. "O mais interessante é que a Globo nunca pegou música 'andando'. Ela sempre colocou as músicas na novela e as fez estourar. Mas a lambada estava tão forte no mundo [naquele então] que eles pegaram 'Adocica' e meteram no meio da novela. Puseram [até] a Eloísa Mafalda para cantar [a música]!"