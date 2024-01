Rafinha Bastos ironiza Wanessa Camargo no BBB 24: 'Admin do fã-clube'

Rafinha Bastos falou na tarde de hoje (8) sobre a entrada de Wanessa Camargo no BBB 24 (Globo). Ele publicou a foto de anúncio da entrada da cantora no reality e comentou: "Eu não quero mais problemas pro meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo."

Além disso, na biografia de seu perfil no X, antigo Twitter, ele escreveu: "Admin do fã-clube Wanessa Camargo - BBB 24", adiantando que pretende comentar sobre a participação da cantora, com quem já teve desentendimentos no passado.

Eu não quero mais problemas pro meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo. pic.twitter.com/0k2n0FC4h4 -- Rafinha Bastos (@rafinhabastos) January 8, 2024

O que aconteceu

Em 2011, quando Wanessa estava grávida de seu primeiro filho com Marcus Buaiz, Rafinha afirmou que "comeria ela e o bebê" durante um episódio do programa "CQC". A cantora e o então marido entraram com um processo judicial que resultou na condenação de Rafinha, que precisou indenizá-los no valor de R$ 150 mil.

Depois do episódio, o humorista relembrou a polêmica em outras ocasiões. Quando Wanessa e Marcus se separaram em 2022, Rafinha questionou nas redes sociais: "A pergunta que fica é: Na divisão de bens, quem ficou com meu dinheiro?".

No podcast Téte a Theo, Wanessa foi confrontada com uma pergunta semelhante e afirmou que não ficou com "nenhum centavo" - e que a situação estava "muito bem resolvida".

Não precisa [de de perdão]. A situação com o Rafinha foi muito bem resolvida. Ele brinca com as coisas que ele nem imagina, tipo, a gente teve um processo, a gente foi vitorioso no processo, e esse dinheiro foi para um outro lugar, eu não usei um centavo desse dinheiro porque não gosto de usar dinheiro que me fez muito mal. Wanessa

"A briga não precisava ter ido para esse caminho, porque a coisa que eu menos queria era grávida está vivendo aquilo. [Mas] está muito bem resolvido para mim. Não acho o Rafinha uma pessoa ruim, nada disso. Ele não vai entender que acima do orgulho dele tinha uma mulher grávida com muita dor", continuou a cantora.

Em seu perfil no X, Rafinha chegou a ironizar a quantidade de vezes em que relembra o episódio. "'Ahh Rafinha? já passou? faz tempo? muda o disco'. Eu gastei uma fortuna por causa dessa piada? Eu vou fazer ela para o resto da minha vida. Abraço".