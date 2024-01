BBB 24: Yasmin Brunet sabe cozinhar e não foge de faxina, diz amiga

Yasmin Brunet, integrante do grupo Camarote do BBB 24 (Globo), não foge da faxina e sabe se virar na cozinha.

A informação foi antecipada por Beta Claper, amiga da modelo. "Ela é zero fresca. Encara faxina e sabe cozinhar", contou ela em entrevista ao Extra. Beta ainda descreve a modelo como uma pessoa "bastante resiliente".

"Ela não é do tipo que vai se envolver em treta por causa de feijão ou por qualquer tipo de comida", contou Beta. No reality da Globo, a casa é dividida entre as cozinhas do VIP, com uma maior variedade de alimentos, e a Xepa, com menos opções de comida.

No primeiro dia de confinamento, Yasmin resolveu esclarecer sua relação com Vanessa Lopes. Elas protagonizaram um desentendimento nas redes sociais após o fim do casamento da modelo com Gabriel Medina. A tiktoker foi apontada como affair do surfista.