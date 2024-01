As primeiras imagens dos participantes do BBB 24 (Globo) foram exibidas durante o Mesacast (Globoplay) de hoje (8), horas antes da estreia oficial do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que foi mostrado

Mari Gonzalez, apresentadora do programa, confirmou que os 18 participantes anunciados já foram confinados e passaram por uma apresentação durante à tarde.

Nas imagens exibidas, foi possível ver os participantes reunidos na sala.

No rápido teaser, Yasmin Brunet fala sobre Wanessa Camargo e Vanessa Lopes.

A modelo diz, ainda, que as pessoas sabem dela apenas o que é mostrado em fofocas e diz também que precisa conversar com Vanessa Lopes sobre uma fofoca das duas.

MC Bin Laden, Matteus e Nizam também foram exibidos rapidamente, se apresentando.

A estreia oficial do programa acontece hoje (08), às 22h25, logo após o capítulo de "Terra e Paixão" (Globo).

BBB 24: Wanessa Camargo na casa Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Vanessa Lopes dentro da casa Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Primeiras imagens da casa Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Primeiras imagens dos participantes na casa são exibidas Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Matteus se apresenta aos demais confinados Imagem: Reprodução/Globoplay