BBB 24: Parcial da Enquete UOL indica entrada de brother da Bahia

O baiano Davi Brito, 21, é apontado como favorito para entrar no BBB 24 (Globo) hoje (8), por escolha do público. Na enquete publicada pelo UOL, o motorista de aplicativo, que concorre com outros seis homens, aparece com 43% dos votos, seguido de Plínio, com 32%.

Sem televisão em casa, Davi conta que pretende ganhar o reality show para pagar um curso de formação em medicina. O resultado da votação oficial vai ser anunciado na estreia do programa.

Outros 7 participantes, de uma lista de 13, também entrarão na casa, sendo mais um por escolha do público e outros seis escolhidos pelos 18 "brothers" já confirmados no programa.

BBB 24 - enquete UOL: qual dos 7 homens você quer ver entre os participantes? Enquete encerrada Total de 12022 votos 38,36% Davi 35,54% Plínio 13,95% Juninho 4,95% Jorge Mateus 2,58% Caio 1,60% Lucas Henrique 1,32% Michel Votar de novo Total de 12022 votos A votação do UOL não possui caráter cientifico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

No X, antigo Twitter, internautas também torcem a favor de Davi. "Se esse cara não entrar, eu nem assisto o BBB", disse um. "Torço muito pro Davi entrar, arrasar e melhorar a vida dele e da família, ainda mais sendo um jovem preto e batalhador. Mas que fique claro, se jogar mal voto pra ele sair, pois BBB não é caridade, é um jogo a serviço da minha alienação e entretenimento", escreveu outro.