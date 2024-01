BBB 24: Neymar surpreende e comenta em foto de candidata que deu fora nele

Neymar demonstrou estar atento ao BBB 24 e reagiu a possibilidade de a modelo Carolina entrar no reality — a carioca disputa uma das últimas oito vagas restantes.

O que aconteceu

O jogador comentou em um post da modelo no Instagram. "Boa sorte", escreveu, acompanhado por emojis.

Neymar já deu em cima de Carolina, mas levou uma fora da modelo, segundo o Gshow. Ao site, a candidata a vaga no BBB 24 admitiu que o atleta flertou com ela, mas preferiu não se envolver.

Se não ficou com Neymar, Carolina já se envolveu com outros jogadores, a exemplo de Éder Militão e Gabigol, e ficou com Gabriel Medina — ela endossa a lista de participantes desta edição que tiveram caso com o surfista.

BBB 24: Neymar deixa comentário em foto de Carolina Ferreira Imagem: Reprodução/Instagram