BBB 24: Enquete UOL aponta entrada da amazonense Isabelle

Das seis mulheres anunciadas como possíveis participantes do BBB 24, apenas uma entrará por voto do público no grupo Puxadinho nesta segunda-feira (8).

A enquete UOL analisa que a manauara Isabelle Nogueira deve ser a escolhida para participar do reality show e entrar na disputa pelo prêmio de R$ 3 milhões.

Com mais de 55% dos votos, a dançarina de boi-bumbá e influenciadora aparece logo à frente de Giovanna e Raquele, ambas com pouco mais de 13% dos votos. Formada em letras e com 31 anos de idade, Isabelle já afirmou que quer levar a cultura do Amazonas para o programa.

Se vencer o Big Brother, ela diz que usará o dinheiro para "limpar seu nome" e realizar uma longa lista de planos: comprar casas para a mãe, avó e irmão, pagar uma cirurgia que a mãe precisa fazer, investir nos estudos da irmã e abrir uma ótica junto à família.

A votação oficial é realizada no Gshow e o resultado será anunciado na noite de hoje, na estreia do programa, junto aos outros seis participantes escolhidos pelos 18 "brothers" confirmados no programa.