BBB 24: Desistente do Puxadinho confessa arrependimento e expõe bastidores

A dentista Rebeca Mota, 27, deu uma entrevista exclusiva ao colunista Chico Barney e ao apresentador Dieguinho Schueng durante a edição desta segunda-feira (8) do programa Central Splash. Ela ganhou notoriedade após desistir de participar do Puxadinho do BBB 24 (Globo) durante o pré-confinamento.

Rebeca contou que só soube que não entraria direto na casa ao pisar pela primeira vez no hotel. "Assim que cheguei, já soube que participaria de uma dinâmica. Era a única informação que eu tinha. Não sabia como seria essa dinâmica. Na hora, eu me assustei. Me perguntei se seria a Casa de Vidros, quantas pessoas seriam..."

Ela deixou claro, entretanto, que não foi esse o motivo de haver desistido de se envolver no projeto. "Quando cheguei, já me deram o contrato e falaram que eu era participante da dinâmica. Perguntaram: 'Quer continuar?' Não pensei duas vezes! Falei: 'Com certeza!' Não pensei em desistir por isso. Tentei ser bem positiva."

No entanto, com o passar dos dias, Rebeca foi ficando emocionalmente instável dentro do pré-confinamento. "No primeiro dia, fiquei superbem. [Mas] depois comecei a ficar triste, triste... Até que chorava desesperadamente. Tinha momentos, durante o choro, em que eu pensava: 'ainda tem a dinâmica. Como as pessoas vão se identificar comigo nessa tristeza toda?'"

Ela faz questão de frisar, no entanto, que contou com uma sólida rede de apoio da equipe do BBB para enfrentar esse momento difícil. "Tive todo o suporte possível, da produção, da equipe, dos psicólogos... Eles tentaram muito [me ajudar], foram muito queridos. Sempre fui fã [do BBB], agora sou mais fã ainda."

A dentista não nega que se arrepende de ter jogado a toalha antes mesmo de entrar na disputa. "No dia em que desisti, me senti livre. [Mas] no outro dia já acordei bem triste, bem arrependida, e cada hora que passa vai aumentando o arrependimento. Joguei no lixo essa oportunidade, mas acho que fazia parte dos planos de Deus para mim."

Embora tenha crescido nas redes sociais desde que anunciou sua saída precoce do BBB, Rebeca admite estar sendo alvo de muito hate na internet. "Tinha 9 mil e poucos seguidores, agora estou com 36 mil. Nas páginas de fofoca, tem muita gente falando muito mal [de mim]. 'Tirou a vaga de alguém', 'é fraca', 'ia ser uma planta, que bom que desistiu a tempo' - esse tipo de comentários e coisas até piores, que decidi nem ler. Não vou me alimentar disso."

Rebeca Mota deu também detalhes do vídeo de divulgação que havia gravado para se lançar como candidata no Puxadinho - e que agora, em virtude de sua desistência, já não será exibido pela Globo. "O principal [de tudo o que disse] era a minha luta contra o câncer, que muita gente descobriu quando entrou no meu perfil [do Instagram]. Não sei se as pessoas já sabem, [mas] sou evangélica e filha de pastor. Contei que gosto muito de fofoca, de coisas de maquiagem... Era uma curiosidade minha descobrir o que iria para o ar."

Embora não tenha necessitado ressarcir a Globo por desistir do BBB, a dentista admite que a experiência de 'quase entrar' no reality não fez nada bem a seu saldo bancário. "Não tive que pagar multa [por desistir], [mas] acho que acabei com os limites dos cartões que tinha disponíveis. [risos] Gastei mais ou menos uns R$ 4 ou 5 mil em roupa. Minha mala tem bastante coisa nova! [risos]"

Rebeca respondeu ainda se aceitaria um eventual convite de Rodrigo Carelli, diretor de realities da Record, para integrar o elenco de formatos como A Grande Conquista ou A Fazenda. "Não sei falar de imediato, [especialmente] depois do que passei com o pré-confinamento. Mas tenho o sonho, sim, de participar de algum reality. Vamos ver como vai ser daqui para a frente."

Ela elegeu o baiano Davi Brito, 21, como seu nome favorito do Puxadinho para se unir efetivamente à casa mais vigiada do Brasil. "Achei o Davi fofíssimo, acho que ele merece muito. No campo das mulheres, não entrei muito a fundo. Vi que a Isabelle está em disparada, mas não sei qual delas escolheria."

