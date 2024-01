Batom no nariz, mal-estar e perda: o que aconteceu no Globo de Ouro 2024

O Globo de Ouro 2024 aconteceu na noite de ontem (7) e, além de premiar os melhores do cinema e das séries, também entregou entretenimento baseado em tretas e momentos inusitados.

Batom no Nariz

Cillian Murphy ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em "Oppenheimer" e, ao subir ao palco para receber o prêmio, estava sujo de batom no nariz. Sua esposa, Yvonne McGuinness, o beijou para congratulá-lo e acabou o sujando com a maquiagem.

Primeira pergunta, estou com batom no nariz? Ok, deixarei isso.

Cillian Murphy: "Do I have lipstick all over my nose? I'm just gonna leave it." pic.twitter.com/0arz2yuQRE -- Variety (@Variety) January 8, 2024

Apresentador 'sem graça'

O Globo de Ouro 2024 foi apresentado pelo comediante Jo Koy, que acabou não agradando muito o público presente. O próprio Koy pareceu reconhecer que algumas de suas piadas não estavam boas; ele chegou a dizer: "Consegui esse show há 10 dias, vocês querem um monólogo perfeito?".

A mais incomodada da noite foi Taylor Swift. A artista ficou bastante incomodada quando Koy fez uma piada sobre seu namorado.

Joy Ko no Globo de Ouro 2024 Imagem: Rich Polk/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images

Cutucada nos estúdios

Ao entregar o prêmio de melhor roteiro, Daniel Kaluuya, Hailee Steinfeld e Shameik Moore defenderam a importância dos roteiristas e zoaram os estúdios. Em 2023, os roteiristas de Hollywood entraram em greve por meses, fazendo piquetes em frente aos estúdios de grandes estúdios, incluindo Disney, Netflix e Paramount, devido aos baixos salários e condições de trabalho na era do streaming.

Steinfeld disse que fomos lembrados da importância dos responsáveis pelos roteiros. Kaluuya continuou: "Para demonstrar a importância dos escritores e da escrita, pedimos que este segmento fosse escrito não por escritores, mas por executivos de estúdio".

O trio então apresentou uma série de falas que não faziam sentido. A esquete sugeriu que os executivos do estúdio nunca poderiam fazer o trabalho dos escritores profissionais.

Daniel Kaluuya, Hailee Steinfeld e Shameik Moore no Globo de Ouro 2024 Imagem: Rich Polk/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images

Perdeu!

A repórter Keltie Knight perdeu a pedra de diamante do anel que usava enquanto apresentava o Globo de Ouro no canal E! Entertainment Television e pediu ajuda para encontrar a pedra preciosa. Ela disse que o diamante desapareceu durante o evento.

Ela apareceu com um anel sem o diamante que o enfeitava enquanto apresentava a premiação. "Gente, emergência no Golden Globes: se você é uma celebridade e vir um diamante de quatro quilates no tapete vermelho, por favor, devolva para a Keltie Knight, do E!, porque sumiu. E... é real", suplicou Keltie, em story publicado no Instagram.

A pedra aparentemente caiu do anel sem ela perceber. "Eu estava com o diamante quando terminei a maquiagem porque eu o limpei. Quando posei para fotos [no tapete vermelho], sumiu", detalhou. Ela chegou a publicar fotos ajoelhada no evento, enquanto procurava o item.

No final da noite, Keltie alegou que ainda não o havia encontrado. "Terminei o tapete vermelho e estou no banho. Ainda sem o diamante".

Keltie Knight perdeu diamante de quatro quilates no Golden Globes; apresentadora se ajoelhou no tapete vermelho para procurá-lo Imagem: Reprodução/Instagram

Jennifer Lawrence "indo embora"

A atriz de "Que horas eu te Pego" brincou quando apareceu na lista de indicados ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Comédia. O câmera a focou bem na hora.

"Se eu não ganhar, vou embora", disse JLaw. Ela perdeu para Emma Stone, de "Pobres Criaturas", sua amiga de longa data.

Jennifer Lawrence, de 'Que Horas eu te Pego', no Globo de Ouro 2024 Imagem: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Climão