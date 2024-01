Ator Idris Elba lidera campanha contra crimes com faca no Reino Unido

Por Farouq Suleiman

LONDRES (Reuters) - Na segunda-feira, o ator Idris Elba usou seu poder de estrela para lançar uma nova campanha de combate ao crime com facas no Reino Unido, que aumentou nos últimos anos, sendo que muitas das vítimas são adolescentes.

Elba, conhecido por seus papéis nas séries de televisão "A Escuta" e "Luther", está exigindo a proibição imediata de facões e das chamadas "facas de zumbi" -- armas brancas originalmente inspiradas em filmes de zumbis.

Para dar início à sua campanha "Don't Stop Your Future" (Não impeça seu futuro), pilhas de roupas bem dobradas foram colocadas em fileiras na Parliament Square, em Londres, para representar as pessoas que morreram vítimas de crimes com facas. Elas incluíam uma roupa doada pela família de um adolescente assassinado, usada no momento de sua morte.

"Todos os dias, a sensação de impotência de nós, pais, aumenta cada vez mais. Se você tem filhos de uma certa idade, então você sabe -- esse sentimento é implacável", disse Elba no site da campanha.

"Cada caminhada até a escola. Cada abraço de despedida. Você não pode deixar de se perguntar se é só isso, se é o último."

Embora tiroteios fatais sejam raros no Reino Unido, os crimes com facas estão aumentando. No ano até junho de 2023, cerca de 247 pessoas perderam a vida com o envolvimento de uma faca ou instrumento cortante, sendo que muitos dos que morreram eram adolescentes ou tinham 20 e poucos anos.

Em agosto do ano passado, o governo anunciou a proibição de facões e facas do tipo zumbi sem uso prático, bem como o aumento da pena máxima para a importação, fabricação, posse e venda dessas armas e maiores poderes para a polícia apreendê-las.

No entanto, ainda é preciso legislar sobre as mudanças e Elba disse que o Parlamento não deu a atenção que o assunto merecia.

(Reportagem de Farouq Suleiman, reportagem adicional de Kylie MacLellan)