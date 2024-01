Após receber fortuna, Maria Navalha esbanja dinheiro em 'Fuzuê'

Desde que recebeu o dinheiro da fortuna da Dama de Ouro (Zezé Motta), Maria Navalha (Olívia Araújo) tem esbanjado. No capítulo de terça (09) da novela "Fuzuê" (Globo), a mulher vai gastar mais dinheiro com os amigos.

Tudo começa quando ela fica sabendo que Lampião (Ary Fontoura) está atolado em dívidas. Com medo de que o Beco do Gambá seja fechado, a mãe de Luna (Giovana Cordeiro) investe grana no bar e vira sócia do local.

Depois disso, Maria Navalha também decide ajudar Soraya (Heslaine Vieira). Para dar um emprego fixo para a melhor amiga de sua filha, a nova ricaça compra um salão de beleza para a namorada de Francisco (Michel Joelsas).

Por fim, a herdeira da Dama de Ouro decide dar dinheiro para Merreca (Ruan Aguiar). Os dois sempre tiveram uma ligação e Navalha quer tirar o rapaz do mundo do crime. Inclusive, essa é a condição dela para ajudá-lo, que ele largue a criminalidade.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo.