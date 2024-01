Após incêndio criminoso, Ísis confronta Giovanni em 'Elas por Elas'

Depois de Helena (Isabel Teixeira) provocar um incêndio no abrigo de animais onde Ísis (Rayssa Bratillieri) é voluntária, a filha de Adriana (Thalita Carauta) confronta Giovanni (Filipe Bragança) em "Elas por Elas" (Globo).

Carlinhos (Luciano Mallmann) passa mal com a fumaça. Ele acaba bem, mas tudo isso desperta a fúria de Adriana e da filha, que logo desconfiam de Helena.

Com a ajuda de Mário (Lázaro Ramos), o incêndio é reconhecido como criminoso. Sérgio também encontra o canivete de Fagundes (Antonio Tabet) no local. Com isso, ele logo imagina que seu capanga ajudou sua filha no crime.

Por fim, Ísis confronta seu namorado. Ela diz que ele precisa escolher, ou ela ou Helena.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.