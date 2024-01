Após flagrar transação suspeita, Merreca fica chocado em 'Fuzuê'

Luna se espanta com o convite de Nero. Pascoal descobre que Miguel e Merreca foram atrás de Sabrina. Luna considera a proposta de Nero. César estranha a maneira como Maria é tratada e tenta influenciá-la.

Pascoal e Preciosa ficam preocupados com a ameaça de Sabrina. Lampião pensa em se encontrar com Mercedes. Miguel entrega a Luna e Maria Navalha a Escritura do Inventário da Dama de Ouro.

Cecília volta da viagem e revela a Miguel sobre o acidente que quase matou César. Merreca obtém o endereço de Sabrina. Julião tira uma fotografia da Escritura do Inventário da Dama de Ouro sem que Maria perceba.

César insiste para que Pascoal confirme a participação dele e de Preciosa na sabotagem contra Luna. Merreca pega Preciosa dando dinheiro a Sabrina.